2021/12/06 | 23:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشارع النجفي يدين الهجمات الإرهابية على قوات البيشمركة و المدنيين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: t8vT8HyjpEc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشارع النجفي يدين الهجمات الإرهابية على قوات البيشمركة و المدنيين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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