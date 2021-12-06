2021/12/06 | 23:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وكان في استقباله لدى وصوله المطار السلطاني الخاص، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر دبلوماسية أن ولي العهد السعودي يستهل جولته الخليجية "وهي الأولى له بعد القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا (غربي السعودية) في يناير الماضي بزيارة سلطنة عمان، ثم البحرين وقطر والإمارات والكويت".

وذكرت هذه المصادر أن جدول أعمال الجولة يشمل "مناقشة الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأشارت المصادر إلى أن جولة ولي العهد السعودي تؤكد "على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، إضافة إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".

وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان قد أعلن في وقت سابق أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية إلى مسقط "تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عُمان والسعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالا لما أسفر عنه لقاء السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء زيارة المملكة في يوليو الماضي".وأفاد البيان العماني بأن ولي العهد السعودي "سيبحث خلال الزيارة عددا من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهارا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطان عمان يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطان عمان يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).