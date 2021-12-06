2021/12/06 | 23:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق خارج كأس العرب وقطر وعمان تتأهلان عن مجموعته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/06 | 23:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق خارج كأس العرب وقطر وعمان تتأهلان عن مجموعته) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق خارج كأس العرب وقطر وعمان تتأهلان عن مجموعته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).