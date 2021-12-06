بنتيجة ثقيلة.. العراق يودع بطولة كأس العرب (صور)

2021/12/06 | 23:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع منتخبنا الوطني العراقي، مساء

الاثنين، منافسات بطولة كأس العرب، بعد

الخسارة امام قطر بثلاثة اهداف دون رد،

فيما تأهلت عمان برفقة قطر الى المرحلة

الثانية بعد فوزها على البحرين بثلاثة

اهداف دون رد.

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