بينها بلد عربي..

2021/12/07 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضافت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) التابعة لوزارة الصحة، وجهات جديدة إلى قائمة الدول والمناطق التي تنصح الأميركيين بعدم زيارتها بسبب المخاوف من تفشي كوفيد-19 فيها

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