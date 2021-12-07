2021/12/07 | 00:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XaVDy9ZpOrM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | احسان عبد الجبار: نعمل على تأمين طاقة نظيفة ومستدامة للاجيال المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | احسان عبد الجبار: نعمل على تأمين طاقة نظيفة ومستدامة للاجيال المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).