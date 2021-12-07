الكشف عن سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.. هذا الأقرب!

2021/12/07 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشف الاطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اليوم الاثنين، عن سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون احدى قوى الاطار التنسيقي محمد الصيهود لـ(بغداد اليوم) ان "هناك سيناريوهات عديدة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، منها ذهاب التيار الصدري والقوى السياسية الكردية والسنية بكاملها الى تشكيل الكتلة الأكبر وهذا مستحيل وضربا للخيال لكون السنة والكرد اعلنوا رسميا بانهم لن يتألفون مع جهة شيعية منفردة".

وأضاف الصيهود ان "السيناريو الاخر ذهاب الاطار التنسيقي بالائتلاف مع السنة والكرد وهذا ايضا فيه صعوبة، الا ان السيناريو الأقرب وهو يعتبر الحل وهو اتفاق قوى الاطار والتيار الصدري على حكومة توافقية من غالبية القوى السياسية، ولهذا تكون حكومة توافقية اغلبية وطنية جامعة".

وختم القيادي في ائتلاف دولة القانون قوله ان "الأيام القليلة المقبلة سوف تبين ان السيناريو سوف يطبق على الأرض، خصوصاً بعد اجتماع قادة الاطار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، المؤمل ان يعقد يوم غد الثلاثاء".

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