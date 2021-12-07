2021/12/07 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ودع المنتخب الوطني العراقي بطولة كأس العرب بهزيمة قاسية من قطر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.وانتهى الشوط الاول سلبيا والانحدار بدأ بانخفاص اللياقة البدنية بشكل ملحوظ ليترك الملعب بعرضه وطوله للمنتخب القطري وكان البدلاء كلمة الفصل بالمباراة عندما سجل المعز الهدف الاول بالدقيقة 82 وبعد ثلاث دقائق يضيف أكرم عفيف الهدف الثاني لينهي الليلة الحزينة الهيدوس بالهدف الثالث بالدقيقة 93.

وسيلتقي المتصدر قطر الأمارات وسلطنة عمان تلتقي تونس الجمعة المقبل بالدور ربع النهائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي يخسر امام نظيره القطري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي يخسر امام نظيره القطري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).