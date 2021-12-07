الذهب يتراجع مع تجدد الإقبال على المخاطر وارتفاع الدولار

2021/12/07 | 00:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع تحسن الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر وارتفاع سعر الدولار بسبب حالة عدم التيقن المتعلقة بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1780.95 دولار بحلول الساعة 1113 بتوقيت غرينتش في …

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