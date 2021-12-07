تحالف الفتح يعلق حول ’المنزل الفخم’ لهادي العامري

2021/12/07 | 00:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاثنين، على الضجة الحاصلة بشأن المنزل الفخم لرئيس التحالف هادي العامري، مشيراً إلى أن الإمام الرضا كان يسكن المنازل الفارهة.وقال الفتلاوي في لقاء متلفز “إذا تنظرإلى البيوت فبناء البيوت داخل العراق أفضل من بنائها خارج البلاد، فكل ما ترتب وتزدهر أفضل لك من خارج …

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