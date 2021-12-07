القضاء يفرج عن محافظ ذي قار الأسبق أباذر العمر لعدم كفاية الأدلة

2021/12/07 | 00:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أصدرت محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار، اليوم الإثنين، قراراً بالإفراج عن محافظ ذي قار الأسبق اباذر العمر.وقال مصدر قضائي، في تصريح صحفي، إن “محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار، أصدرت قرارا بالافراج عن محافظ ذي قار الاسبق، اباذر العمر، بعد اتهامه باختلاس وهدر 51 مليار دينار عراقي …

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