منتخبنا يودع كأس العرب بهزيمة ثقيلة أمام قطر

2021/12/07 | 00:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ودع منتخبنا الوطني بطولة كأس العرب بخسارته الليلة الماضية أمام المنتخب القطري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت في استاد البيت المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.بالشوط الأول نجح منتخبنا بواقعية كبيرة في غلق المنافذ على المنتخب القطري واعتماد الثغرات في دفاعات المنتخب القطري وكاد ان يستثمر احداها بتمريرة بينية من محمد قاسم إلى بشار رسن الذي واجه الحارس لكنه حاول تمريرة الكرة من خلف الحارس إلا أنه لم ينفذ بشكل المطلوب ليتصدى الحارس لها، ورد القائم أخطر فرص الشوط بتسديدة ردها القائم وسنحت فرصة أخرى من رأسية لريبين سولاقا لكنها لم تكن بالتركيز المطلوب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.بالشوط الثاني منتخبنا لم يستغل دخول قطر بالتشكيلة الثانية وبعد أن زج المدرب القطري خمسة لاعبين من التشكيل الأساسي تباعا وكاد البديل حسن الهيدوس أن يسجل لولا أن كرته ردتها العارضة ورد محمد قاسم بكرة ردها القائم وتمكن البديل المعز علي من افتتاح النتيجة في الدقيقة 81 وسرعان ما ضاعف المنتخب القطري النتيجة بأقدام البديل ايضا أكرم عفيف بعد دقيقة من الهدف الأول لينهار المنتخب العراقي تماما ليتلقى هدفا ثالثا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز منتخب قطر بثلاثة أهداف دون رد ويغادر منتخبنا البطولة من دوري المجموعات./انتهى

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