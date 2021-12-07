2021/12/07 | 00:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بتروفيتش: قضية استمراري مع المنتخب ستحدد لاحقاً » وكالة الأنباء العراقية

رياضة

اليوم, 00:27

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتروفيتش: قضية استمراري مع المنتخب ستحدد لاحقاً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتروفيتش: قضية استمراري مع المنتخب ستحدد لاحقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).