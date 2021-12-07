المنتخب العراقي يودّع بطولة كأس العرب بخسارة ’قاسية’ أمام قطر

2021/12/07 | 00:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تلقى المنتخب الوطني، لكرة القدم، الاثنين، خسارة ’قاسية’ أمام المنتخب القطري، ضمن بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر.

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وانهار المنتخب العراقي بعد نزول بدلاء المنتخب القطري وهم اللاعبون الأساسيون الذين أحدثوا الفارق وكسبوا نقاط المباراة الكاملة.

وتمكن المنتخب القطري من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني للمباراة.

وبهذه الخسارة تأهل المنتخب القطري إلى ربع النهائي بطلا للمجموعة بالنقاط الكاملة رافقه منتخب عمان الذي فاز على البحرين بثلاثية أيضا.

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