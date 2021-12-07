2021/12/07 | 00:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر المنتخب الوطني، أمام قطر 0-3 في تصفيات الدور الأول من بطولة كأس العرب المقامة في الدوحة.وودع العراق البطولة بعد تعادلين مع البحرين وعمان وخسارة مع قطر في تصفيات الجولة الأولى.

وتأهل منتخب عمان على حساب العراق بعد فوزه على البحرين 3-0 ليرافق قطر الى دور الربع النهائي للبطولة.

وسيلتقي المنتخب القطري نظيره الإماراتي الجمعة المقبلة وستجري قبلها في ذات اليوم مواجهة المنتخب التونسي والمنتخب العُماني.

التالي

منذ 4 ساعات

تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة قطر

منذ 5 ساعات

مبابي والملكي..



حديث جديد عن توافق مع فينيسيوس

منذ 8 ساعات

كورونا يتغلغل داخل صفوف النشامى قبيل مواجهة مصيرية بكأس العرب

منذ 12 ساعة

الكوفة والسلام يتوّجان بلقب بطولة أندية العراق بالكيك بوكسينغ

منذ يوم واحد

الاتحاد العراقي يعلق على أحداث مباراة اربيل والشرطة

منذ يوم واحد

القوة الجوية يعبر لربع نهائي كأس العراق من بوابة نفط البصرة

منذ يوم واحد

النوارس الى ربع نهائي الكأس على حساب القاسم

منذ يوم واحد

أسود الرافدين بالطقم الأبيض في مواجهة العنابي

منذ يوم واحد

صلاح: هذه حقيقة “أنانيتي” مع ماني

منذ يوم واحد

سيناريوهات تأهل العراق لربع النهائي في كأس العرب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يودع بطولة كأس العرب بخسارة قاسية أمام قطر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يودع بطولة كأس العرب بخسارة قاسية أمام قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).