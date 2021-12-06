2021/12/07 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، جولة تتضمن عددا من الدول الخليجية، من ضمنها قطر، وتزامن زيارته إلى الدوحة مع أخرى يجريها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، للعاصمة القطرية، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان التوقيت مقصودا لعقد لقاء بين الرجلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان وولي العهد السعودي في قطر.. تساؤلات حول توقيت الزيارة و"اللقاء المرتقب" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان وولي العهد السعودي في قطر.. تساؤلات حول توقيت الزيارة و"اللقاء المرتقب" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).