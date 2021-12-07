إردوغان في قطر:نريد تطوير علاقاتنا مع دول الخليج دون تمييز

2021/12/07 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول‭- ‬الزمان‭ ‬ بحث‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان،‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭.‬ وتأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابع‭ ‬للجنة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العليا‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬ وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬أردوغان‭ ‬بمطار‭ ‬حمد‭ ‬الدولي‭ ‬وزيري‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ […]

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