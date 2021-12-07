2021/12/07 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوميكرون‭ ‬ينتشر‭ ‬بسرعة‭ ‬وتضارب‭ ‬الأنباء‭ ‬العلمية‭ ‬حوله‭ ‬ لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ تزداد‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بالمتحور‭ ‬الجديد‭ ‬اوميكرون‭ ‬فيما‭ ‬يزداد‭ ‬الغموض‭ ‬العلمي‭ ‬والطبي‭ ‬بشأنه‭ ‬ايضاً‭ .‬في‭ ‬وقت‭ ‬ تحذّر‭ ‬العالمة‭ ‬البريطانية‭ ‬ساره‭ ‬غيلبرت‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬لقاح‭ ‬أوكسفورد‭/‬أسترازينيكا‭ ‬المضاد‭ ‬لكوفيد‭-‬19،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الجائحة‭ ‬المقبلة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬أسوأ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالمة‭ ‬بريطانية‭ ‬مخترعة‭ ‬أسترازينيكا‭:‬الجائحة‭ ‬المقبلة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أسوأ‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالمة‭ ‬بريطانية‭ ‬مخترعة‭ ‬أسترازينيكا‭:‬الجائحة‭ ‬المقبلة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أسوأ‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).