2021/12/07 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوميكرون ينتشر بسرعة وتضارب الأنباء العلمية حوله لندن- الزمان تزداد عدد الإصابات حول العالم بالمتحور الجديد اوميكرون فيما يزداد الغموض العلمي والطبي بشأنه ايضاً .
في وقت تحذّر العالمة البريطانية ساره غيلبرت المشاركة في تطوير لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، من أن الجائحة المقبلة قد تكون «أسوأ»، وهي تدعو إلى الاستثمار في الأبحاث […]
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في وقت تحذّر العالمة البريطانية ساره غيلبرت المشاركة في تطوير لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، من أن الجائحة المقبلة قد تكون «أسوأ»، وهي تدعو إلى الاستثمار في الأبحاث […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالمة بريطانية مخترعة أسترازينيكا:الجائحة المقبلة قد تكون أسوأ ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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