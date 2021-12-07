ميركل بعد التقاعد.. مذكرات وزراعة خضار ونوم عميق

2021/12/07 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تقول‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايتها‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل،‭ ‬المرأة‭ ‬الأكثر‭ ‬نفوذًا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬16‭ ‬عامًا،‭ ‬إنها‭ ‬تودّ‭ ‬بدء‭ ‬تقاعدها‭ ‬‮«‬بالنوم‭ ‬قليلًا‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬تكتّمها‭ ‬حول‭ ‬مستقبلها‭ ‬يثير‭ ‬سيلاً‭ ‬من‭ ‬التكهّنات‭.‬ بعد‭ ‬أيام‭ ‬معدودة،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر،‭ ‬تسلّم‭ ‬المستشارة‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬لخلفها‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس،‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬ولايات‭ ‬لها‭ […]

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