بشار رسن يعتذر للجمهور العراقي: هذه هي إمكانياتنا واللاعبون مقصّرون

2021/12/07 | 00:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدّم لاعب المنتخب العراقي بشار رسن، اعتذاره للجمهور العراقي، بعد الخسارة الثقيلة أمام قطر التي أطاحت بحلم تأهل العراق إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة في الدوحة.

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وقال رسن في تصريح متلفز بعد المباراة تابعه "ناس"، (7 كانون الأول 2021)، "لم نكن نتوقع هذه الخسارة أمام المنتخب القطري".

واضاف "هبط مستوانا البدني في الشوط الثاني، والمستوى البدني ليس عالياً لدينا".

وتابع رسن الذي أضاع انفراداً بالحارس القطري أن "انهيارا وفراغات وترك مساحات حصلت لدى لاعبي منتخبنا جراء الضعف البدني استغلها منتخب قطر".

واعترف رسن بالقول "نحن مقصّرون كلاعبين".

واشار إلى "أننا نريد أن نفرّح الجماهير العراقية لكن هذه هي امكانياتنا".

وتلقى المنتخب الوطني، لكرة القدم، الاثنين، خسارة ’قاسية’ أمام المنتخب القطري، ضمن بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر.

وانهار المنتخب العراقي بعد نزول بدلاء المنتخب القطري وهم اللاعبون الأساسيون الذين أحدثوا الفارق وكسبوا نقاط المباراة الكاملة.

وتمكن المنتخب القطري من تسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.

وبهذه الخسارة تأهل المنتخب القطري إلى ربع النهائي بطلا للمجموعة بالنقاط الكاملة رافقه منتخب عمان الذي فاز على البحرين بثلاثية أيضا.

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