بعد عرض راقص لشبان عراة الصدر.. تحطيم واجهة محل بالضاحية الجنوبية لبيروت

2021/12/07 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهلت الضاحية الجنوبية لبيروت نهارها، الاثنين، بحادثة إطلاق نار استهدفت واجهة محل لبيع مستحضرات التجميل والعناية والوشم، يقع على أوتوستراد "هادي نصر الله"، تملكه خبيرة التجميل اللبنانية، آية صبرا، كانت قد افتتحته قبل يوم من الحادثة.

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