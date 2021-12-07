رئيسي يبلغ طحنون بن زايد رغبة إيران تعزيز التعاون مع الامارات

2021/12/07 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ أعربت‭ ‬إيران‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الإمارات،‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬نادرة‭ ‬لمسؤول‭ ‬إماراتي‭ ‬رفيع‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬للقاء‭ ‬قادة‭ ‬إيرانيين‭.‬ واستقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬الاثنين،‭ ‬وفدا‭ ‬إماراتيا‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬طحنون‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭.‬ ‭ ‬وبحث‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬العلاقات‭ […]

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