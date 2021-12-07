2021/12/07 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬يمكن‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬تكرار‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المحاذية‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬بكثافة‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انها‭ ‬توقيتات‭ ‬مدروسة‭ ‬يقف‭ ‬وراءها‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬تحريك‭ ‬أوراق‭ ‬سياسية‭ ‬وميدانية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بكل‭ ‬تخطيط‭ ‬واصرار‭.‬طالما‭ ‬كان‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬ثماني‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬ميدانا‭ ‬مفتوحا‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬القوى‭ ‬الخارجية،‭ ‬ولم‭ ‬تجد‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل المشهد الأمني حقيقي؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل المشهد الأمني حقيقي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).