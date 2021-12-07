موجة سخط إيرانية على فرنسا لبيعها أسلحة متطورة لدول الخليج

2021/12/07 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ اتّهمت‭ ‬إيران‭ ‬الاثنين‭ ‬فرنسا‭ ‬بـ»زعزعة‭ ‬استقرار‮»‬‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيع‭ ‬أسلحة‭ ‬لخصومها‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬باريس‭ ‬عقدًا‭ ‬بمليارات‭ ‬اليوروهات‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬يشمل‭ ‬بيع‭ ‬80‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬رافال‮»‬‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الأسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬تعتمد‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬قديمة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬تحديث‭ ‬مديات‭ ‬الصواريخ‭ ‬بخبرات‭ ‬اسيوية‭ .‬ […]

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