2021/12/07 | 01:30 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - "أوميكرون" يهدد العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vzwWsyTB1ws
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - "أوميكرون" يهدد العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - "أوميكرون" يهدد العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).