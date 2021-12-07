أداة تكنولوجية جديدة لحظر

2021/12/07 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الشركة الأم لفيسبوك، "ميتا"، أنها طورت أداة جديدة لمنع المستخدمين من مشاركة صور حميمة لأشخاص آخرين على منصاتها من دون الحصول على موافقة مسبقة، وفقا لشبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية.

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