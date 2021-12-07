البطل التاريخي ينهار في 3 دقائق.. العراق يودع كأس العرب من الباب الصغير

2021/12/07 | 01:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى العراق خسارة مذلة بثلاثة أهداف دون رد (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

تلقى المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم، خسارة ثقيلة أمام نظيره القطري ليودع بطولة كأس العرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت في الدوحة.

ودخل المنتخب الوطني بخيار الفوز للصعود إلى الدور ربع النهائي إلى جانب المنتخب القطري الذي حصد العلامة الكاملة وتأهل أولاً عن المجموعة.

بداية مباراة العراق وقطر على ملعب البيت (Getty)

تسديدة اللاعب ياسر قاسم التي ردها القائم (Getty)

وقدم المنتخب الوطني أداءً جيدًا في الفترة الأولى من المباراة وكان قريبًا في مناسبتين من زيارة شباك الحارس القطري يوسف حسن.

ومع الدقائق الأولى من الشوط الثاني تراجع الأداء بشكل واضح وسيطر المنتخب القطري أمام انهيار بدني ترجم إلى ثلاثة أهداف أحرزها بدلاء المنتخب القطري عبر مهاجمه المعز علي في الدقيقة 82 وأكرم عفيف بعد 3 دقائق فقط، فيما اختتم حسن الهيدوس مسلسل الأهداف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

لحظة إصابة اللاعب حسن عبد الكريم (Getty)

الهدف الأول للمنتخب القطري (Getty)

وتجمد رصيد المنتخب العراقي عند نقطتين ليودع المسابقة التي يعد بطلها التاريخي من الباب الصغير.

بالمقابل، حصدت عمان بطاقة التأهل الثانية إلى جانب قطر بفوز عريض على البحرين.

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