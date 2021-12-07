بتروفيتش يُلمح إلى ترك مهمته: المنتخب العراقي فقد التركيز أمام قطر في الدقائق الأخيرة

2021/12/07 | 02:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عبّر مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، زيليكو بيتروفيتش، في المؤتمر الصحفي الذي عقدَ بعد نهاية مواجهة قطر، عن فخره بلاعبيه بالرغم من الخسارة القاسية، موضحاً: ان الفريق قدّم أداءً طيباً لغاية الدقيقة 80 من زمن المباراة، وافتقدنا التركيز في الدقائق العشر الأخيرة، بالإضافة الى جاهزيةِ بدلاء المنافس الذين صنعوا الفارقَ بشكلٍ واضحٍ فور دخولهم.

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وأضافَ بتروفيتش انه "لا يريد تبرير الخروج المبكر من بطولة كأس العرب"، موضحاً انه "طيلة فترة تصريحاته لم يشر سوى الى ضعفِ مستوى الدوري العراقي، ولم بهاجم أي مدربٍ عراقي، كل ما علينا فعله إذا ما أردنا التطور أن نغير..



انظروا الى التغييرات التي أحدثتها قطر، وحتى عمان وغيرها من المنتخبات التي ارتقت وتطورت جرّاء ما فعلته من تغييرات مستمرة".

وعن استمراره في العملِ مدرباً لمنتخب العراق من عدمه، وهل لديه عقد جديد كمدرب أول للمنتخب الوطني بعد استقالة المدرب السابق ديك ادفوكات، أجابَ بتروفيتش "ليس لديّ عقد كمدرب أول، وفي الواقع نحن عملنا كفريقٍ فني واحد، وكان يفترض أن نستقيل جميعنا، لكن الوقت كان حرجاً على الاتحاد العراقي لإيجاد بديل، وحينها أخبرني ادفوكات إذا كنت أريد البقاء أو لا، وحينها قررت الاستمرار، وأنا سعيدٌ وفخور وستبقى هذه مشاعري اتجاه العراق، ومهمتي معه لها مكانة خاصة".

وعن ضعفِ الأداء البدني وهبوطه وتكرار سيناريو تقديم شوطٍ أول مميز في المباريات الثلاث ومن ثم تراجع الأداء في الشوط الثاني، أوضحَ بتروفيتش "لا يمكن أن نجهز اللاعبين بدنياً ونحن نجهز للبطولة فقط في ثلاثة أيامٍ، ومن غير المعقول أن نكثف التدريبات والإعداد البدني في فترة منافسات البطولة، خصوصاً ان جدول المباريات مضغوطٌ جداً، وهذا سيعرض اللاعبين الى الجهد والإرهاب وحتى الى الإصابة".

واختتمَ مدرب المنتخب الوطني حديثه بالقول "سأبقى أدافع عن اللاعبين وحمايتهم، ولا أريد الحديثَ عن اللبن المسكوب وتقديم الأعذار..



أعلم أن هناك الكثير من الاستياءِ لكنني أشكر رجال الصحافة والإعلام ومن وقف معنا والجماهير، ولا أتفهم إذا كان هناك من لا يقف معنا لأننا علينا أن نكون واقعيين، وفي الوقت نفسه نكون ايجابيين ونتفاءل للمستقبل، هناك العديد من المواهب وبرز معنا لاعبون شباب سيكونون عماد المستقبل سواء معي أو مع غيري".

وقدّم لاعب المنتخب العراقي بشار رسن، اعتذاره للجمهور العراقي، بعد الخسارة الثقيلة أمام قطر التي أطاحت بحلم تأهل العراق إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة في الدوحة.

وقال رسن في تصريح متلفز بعد المباراة تابعه "ناس"، (7 كانون الأول 2021)، "لم نكن نتوقع هذه الخسارة أمام المنتخب القطري".

واضاف "هبط مستوانا البدني في الشوط الثاني، والمستوى البدني ليس عالياً لدينا".

وتابع رسن الذي أضاع انفراداً بالحارس القطري أن "انهيارا وفراغات وترك مساحات حصلت لدى لاعبي منتخبنا جراء الضعف البدني استغلها منتخب قطر".

واعترف رسن بالقول "نحن مقصّرون كلاعبين".

واشار إلى "أننا نريد أن نفرّح الجماهير العراقية لكن هذه هي امكانياتنا".

وتلقى المنتخب الوطني، لكرة القدم، الاثنين، خسارة ’قاسية’ أمام المنتخب القطري، ضمن بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر.

وانهار المنتخب العراقي بعد نزول بدلاء المنتخب القطري وهم اللاعبون الأساسيون الذين أحدثوا الفارق وكسبوا نقاط المباراة الكاملة.

وتمكن المنتخب القطري من تسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.

وبهذه الخسارة تأهل المنتخب القطري إلى ربع النهائي بطلا للمجموعة بالنقاط الكاملة رافقه منتخب عمان الذي فاز على البحرين بثلاثية أيضا.

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