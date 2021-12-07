 الحكومة الإثيوبية تعلن استعادة مدينتين استراتيجيتين 

2021/12/07 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الاثيوبية، الاثنين، أنها استعادت مدينتي ديسي وكومبولشا الاستراتيجيتين في شمال البلاد، بعد أكثر من شهر على إعلان مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة عليهما.

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