باريس: الدول الغربية مصممة على فرض احترام سيادة أوكرانيا

2021/12/07 | 02:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الإليزيه، الاثنين، في ختام قمة عبر الهاتف ناقش خلالها قادة كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا "التوترات بين روسيا وأوكرانيا"، أن الزعماء الغربيين الخمسة "عبروا عن تصميمهم على أن سيادة" أوكرانيا يجب "أن تحترم".

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