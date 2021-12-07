بايدن وقادة أوروبيون يؤكدون دعمهم سيادة أوكرانيا

2021/12/07 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق الرئيس الأميركي، جو بايدن، وعدد من القادة الأوروبيين على دعم سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية، وفق ما أفاد به البيت الأبيض الاثنين.

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