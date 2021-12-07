التخطيط: الرقم الوظيفي سيقضي على الفضائيين ومزدوجي الراتب

2021/12/07 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: دعاء عبد الامير

"رقمٌ وظيفيّ لكلِّ موظف" بمثابة "كود" بمجرد أن تدخل عليه تجد الكثير من التفاصيل عن الموظف، هذا ما تعمل عليه وزارة التخطيط، إذ تؤكد أنها قطعت أشواطاً بعيدة، في طريق إكمال مشروع "الرقم الوظيفي"، بعد توليد نحو ثلاثة ملايين رقم وظيفي في عموم مؤسسات الدولة.

الحكومة بدأت بالمشروع قبل أكثر من 5 سنوات، إلا أنه أصيب بالتلكؤ لأسباب كثيرة، إذ يقول المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ"الصباح": إنَّ "وزير التخطيط خالد بتال النجم، ترأس لجنة وزارية، عملت على وضع الأسس والتوصيات وآليات العمل لمنصة الرقم الوظيفي، مبيناً أنَّ الغاية من المشروع تكمن في رسم صورة أوضح عن أعداد الموظفين في القطاع العام، مع أرقام تفصيلية أكثر عن مرتباتهم المالية".

ويضيف أنَّ "هذا المشروع يُسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الموظفين (الفضائيين) الذين يتسلمون أكثر من راتب".

وكان يفترض أن ينتهي المشروع أواخر 2021 ويبدأ العمل به بشكل كامل على كل مؤسسات الدولة، إلا أنَّ بعض الأمور الفنية واللوجستية وعدم إكمال بيانات الموظفين في عدد من الوزارات أخَّر إطلاق المشروع".

ويرى الهنداوي في حديث لـ"الصباح" أنَّ "هذا المشروع عند إكماله سيوفر قاعدة بيانات متكاملة عن موظفي الدولة الأمر الذي سيُسهم في معالجة الكثير من المشكلات التي يعاني منها الجسد الوظيفي، من بينها رسم المسارات الواضحة للإنفاق المالي على الأجور والرواتب، مشيراً إلى أنَّ "الوزارة أدخلت حتى الآن بيانات أكثر من مليونين وتسعمئة وخمسة وخمسين ألف موظف تمهيداً لإطلاقه بعد استكمال بيانات موظفي الدولة كافة".

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