تشافي يعلن قائمة برشلونة لموقعة بايرن ميونخ

2021/12/07 | 03:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه المسافرة إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونخ، بدوري أبطال أوروبا.ويحل برشلونة ضيفًا على بايرن، مساء الأربعاء ، على ملعب أليانز آرينا، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.ولم تشهد قائمة برشلونة أي مفاجآت عن المباريات الماضية، ويتصدرها الهولندي ممفيس ديباي والثنائي الشاب نيكو وجافي.وجاءت قائمة البارسا، كالتالي:"تير شتيجن - دست - بيكيه - أراوخو - بوسكيتس - بويج - ديمبلي - ديباي - ديمير - نيتو - كوتينيو - لينجليت - لوك دي يونج - ألبا - دي يونج - مينجويزا - أومتيتي - جارسيا - بينا - نيكو - جافي - بالدي - أخوماش".ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونخ في عقر داره، من أجل ضمان التأهل لثمن النهائي، دون النظر لنتيجة مباراة بنفيكا ودينامو كييف، علما بأن الفريق البافاري، تأهل على رأس المجموعة.

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