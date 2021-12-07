الصورة - هيثم بن محمد شطورو

2021/12/07 | 03:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو إنها ليست نجمة سينمائية أو عارضة أزياء والصورة لم تكن على شاطئ البحر، وإنما على فوتيل في غرفة الصالون في بيتها، وهي واضعة ساقا على ساق.



تلك الساقين الرائعتي الجمال بمثل ما علقت أنا على الصورة حين رأيتها في الفيسبوك.



تنورة قصيرة جميلة ومريلة متعددة الألوان وجميعها كانت في تناسق جميل.



هذا وان الكينونة الثورية فيها بمثل ما توهجت في نظرة عينيها وفي عديد الأحاديث لديها فإنها توهجت في تلك الساقين البيضا ......





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