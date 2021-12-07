الإعلام السوري: قصف جوي يستهدف مرفأ اللاذقية غرب البلاد

2021/12/07 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن قصفا جويا "إسرائيليا" استهدف، فجر الثلاثاء، ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب البلاد.

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