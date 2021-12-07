تفاعل على ما كتب خلف مسؤول إيراني خلال استقبال مستشار الأمن القومي الإماراتي

2021/12/07 | 06:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور خلال استقبال مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، الاثنين، بعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية، طهران، وكان باستقباله علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

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