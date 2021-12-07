2021/12/07 | 06:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتدت جبهة النزاع الأخيرة في إثيوبيا، مع اقتراب قوات المتمردين و"جبهة تحرير شعب تيغراي" من العاصمة، أديس أبابا، الأسبوع الماضي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناتور أميركي يكتب عن حرب إثيوبيا ويحذر من "دمار لا رجوع منه") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناتور أميركي يكتب عن حرب إثيوبيا ويحذر من "دمار لا رجوع منه") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).