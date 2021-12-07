المفوضية تكشف طلبات المحكمة الاتحادية بشأن شكوى تحالف العامري

2021/12/07 | 06:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن أبرز ما طلبته المحكمة الاتحادية بشأن شكوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري.

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل لوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "بخصوص شكوى تحالف الفتح، هناك دعوى تخص الأجهزة والأشرطة والنتائج، وأيضًا أتتنا استفسارات بخصوص الشركة الفاحصة بشأن الشكوى من المحكمة الاتحادية وتم الإجابة عليها من اللجان الفنية وأجبنا أيضًا على ما طلبته المحكمة الاتحادية".

وأضاف، أن "ما طلبته المحكمة الاتحادية كان فيما يتعلق بمضمون تقرير الشركة الفاحصة وردودها حول ساعات الفتح والإغلاق، وأيضًا تقاطع البصمات وطباعة التقارير للنتائج وعد وفرز المحطات والأوراق الباطلة وعصا الذاكرة".

وأشار إلى أن "الشركة الألمانية الفاصحة قالت في تقريرها (صفحة 12) إنها لم تكتشف أية تهديدات، أو وجود مجموعة في نظام الانتخابات لم تتم معالجتها والتي من شأنها إعاقة عملية التصويت، وأشارت إلى أن الإجراءات الأمنية الإضافية الفنية والمادية والنظام الانتخابي وعمليات المفوضية التي تم وضعها خلال مسار هذا التدقيق أدت لإيجاد نظام انتخابي أكثر أمنًا خلال مرحلة التدقيق الأولي".

وأضاف جميل، أنّ "الشركة قالت إنها حددت 168 نتيجة تتطلب اتخاذ إجراءات من المفوضية تتعلق بالأمن الانتخابي والأصول والمستخدمين والشبكات والمفوضية تصرفت بسرعة وفعالية وعالجت جميع هذه النتائج قبل إجراء الانتخابات".

وبشأن التوقعات بشأن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص شكوى تحالف الفتح قال جميل، إن "الموقف من الشكوى يعود للقضاء فيما إذا سيستند على رأي المفوضية أو جهة أخرى".

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