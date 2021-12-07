فقاعة الحريم المغولي - شهد السويدي

2021/12/07 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شهد_السويدي يقول نزار قباني : -يا ملك المغول يا وارث الجزمة والكرباج عن جدك ارطغول يا من ترانا كلنا خيول -لآ فرق من - نوافذ القصوربين الناس والخيول لآ زلت أبتسم عندما أتذكر وجهي المندس كالعصفور داخل صفحات المقرر المدرسي لمادة التآريخ وأنا احفظ تعريف المغول واردد عن ظهر قلب (أقوام همجية جائت من اوآسط اسيا واستوطنت في بلآد الآناضول تركيا الحاليه) لم يكن يشغلني من هم وماذا كانوا ومعنى كلم ......





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