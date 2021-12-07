هل يمكن إثبات وجود الله؟ الجزء الثالث. - راش أودين

2021/12/07 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#راش_أودين رابعاً، نقد محاولات أخرى لإثبات وجود الله:الحركة والمحرك الأول:عند القول أن الأشياء لا تحرك نفسها بل تحتاج إلى محرك ثم القول بأن الله لا يحتاج إلى محرك هو مناقضة للنفس فإذا سلمنا بصحة الجزء الأول فلا بد أن يكون كل شيء لا يتحرك بما فيه الله.



طبعا هناك شيء من الصحة في ادعاء أن الحركة تحتاج إلى سبب فهذا هو ما نلاحظه غالباً، لكن لا يمكننا اعتبارها حقيقة مطلقة لأنها تنفي وجود الحركة ......





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