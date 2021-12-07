من حاتم الحويني لمبروك عطية.. تصريح صلاح عن شرب الخمر يثير انقساما بين دعاة إسلاميين

2021/12/07 | 07:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثارت تصريحات اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح حول شرب الخمر تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ودعاة إسلاميين علقوا على هذه التصريحات.

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