السعودية ودول خليجية تحظر فيلما هوليودا جديدا بسبب

2021/12/07 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد موقع هوليوود ريبورتر أن فيلم (ويست سايد ستوري) الحائز على جائزة الأوسكار للمخرج ستيفن سبيلبرغ لن يعرض في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان والكويت.

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