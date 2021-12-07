2021/12/07 | 07:55 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iMeDij25omg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار | هميلة عبد الستار -رئيسة مجلس إدارة مصرف الاقليم التجاري) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار | هميلة عبد الستار -رئيسة مجلس إدارة مصرف الاقليم التجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).