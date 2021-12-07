قصف جوي إسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية غرب سوريا

2021/12/07 | 08:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

استهدف قصف جوي إسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله إنّه: "حوالى الساعة 1,23 من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدّة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري".

واشار المصدر الى أن " القصف أدّى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية من دون وقوع خسائر بشرية"، مبينا ان "الدفاعات الجوية السورية تصدت للقصف الاسرائيلي في أجواء اللاذقية".

وأفادت الوكالة بأنّ فرق الإطفاء "تمكّنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي".

المصدر: وكالة الابناء السورية

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