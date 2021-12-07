2021/12/07 | 08:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم طبيبة نسائية بمنطقة ريفية في مصر، بعمليات جراحية لترميم غشاء البكارة، ويتم "التكتم" عليها باعتبارها خدمات تتعلق بـ"الصحة والجمال"، وتقول إنها بذلك "تنقذ الأرواح".

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