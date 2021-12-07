إنها نقطة وصول إلى 3.5 مليار شخص.. كيف تعمل أبوظبي كمركز لتوزيع لقاحات فيروس كورونا حول العالم؟

2021/12/07 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللقاحات مهمة ولكن يجب نقلها حول العالم.الموقع الجغرافي المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن الوصول إلى 3.5 مليار شخص في غضون ساعات قليلة من ركوب الطائرة، يجعلها مركزًا لإيصال اللقاحات إلى السكان

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