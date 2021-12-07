جولة محمد بن سلمان

2021/12/07 | 08:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جولة نادرة، كما تصفها صحيفة وول ستريت جورنال، بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، زياراته لدول الخليج، في محاولة لتعزيز موقفه مع الحلفاء المجاورين وبناء توافق في الآراء بشأن التهديد الذي تشكله إيران، بينما تجري القوى العالمية محادثات لإحياء الاتفاق النووي.

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