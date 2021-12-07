2021/12/07 | 08:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأنه تم إخماد الحريق الناجم عن هجوم إسرائيلي استهدف محيط مرفأ اللاذقية فجر اليوم، وأدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية هناك.ونقلت وكالة “سانا” الرسمية عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق في مرفأ اللاذقية السوري بعد هجوم إسرائيلي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق في مرفأ اللاذقية السوري بعد هجوم إسرائيلي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق في مرفأ اللاذقية السوري بعد هجوم إسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).