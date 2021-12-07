البنتاغون يكشف اسم القيادي بالقاعدة المقتول بغارة في سوريا الأسبوع الماضي

2021/12/07 | 08:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف باسم "البنتاغون" عن هوية القيادي بتنظيم القاعدة الذي قتل في غارة أمريكية في سوريا في الـ3 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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