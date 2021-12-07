2021/12/07 | 09:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أتفقت مديرية المرور العامة مبدئياً مع الجهات المعنية في اقليم كردستان على إصدار لوحات ارقام موحدة باللغة الانكليزية.وقال مدير تسجيل المركبات وإجازات السوق في المرور العامة العميد سالم غيث الدعمي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باللغة الانكليزية..



بغداد والإقليم يتفقان على إصدار لوحات مرورية موحدة المركز الخبري الوطني.

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